Altro che Rolex: ora tutti comprano il Vino da investimento | Quali bottiglie ricercate scegliere

Ad oggi, c’è un investimento che vale la pena fare, molto più dei Rolex: ecco le bottiglie di vino che fruttano fior di euro.

Sempre più spesso, quando si fa o ci si fa un regalo, si pensa ad acquistare qualcosa di valore o meglio qualcosa che acquisisca valore nel tempo. C’è chi punta sull’oro, che varia sempre il suo prezzo al grammo e chi, invece, preferisce investire in Rolex, uno dei marchi più conosciuti e più lussuosi dell’arte orologiera.

Sapi, però, che c’è anche un altro settore che ti permetterà di ritrovarti con un patrimonio di tutto rispetto e si tratta di qualcosa che non ha nulla a che fare con gioielli e accessori vari. Stiamo parlando, infatti, del vino. Alcune bottiglie hanno più valore di altre, complice anche la data di produzione, ma ce ne sono alcune su cui ti conviene investire il prima possibile.

Scopri su quali vini puntare, per ritrovarti, a distanza di decenni, con un bel ricordo o con un remunerativo investimento. Il mercato del vino, infatti, è in continua evoluzione e si prospetta sempre più attivo e duraturo. Ecco quali sono le mosse giuste da fare.

L’Italia e il vino: la combo perfetta

Ogniqualvolta si parla di vino, ci vengono in mente i posti in cui, nel nostro Paese, la produzione è più redditizia e funzionale. In Piemonte, ad esempio, ci sono alcuni dei prodotti più adatti all’invecchiamento, che modificano il sapore dei vini, donando un tocco in più anche a quelli più giovani. Tra i vitigni più famosi, c’è il Nebbiolo, apprezzato dai collezionisti e celebre per dare vita a vini richiesti e rinominati in tutto il mondo, come Barolo e Barbaresco.

In Veneto, invece, è molto noto il Valpolicella, che invecchia fino a 40 anni. Spostandoci più verso il centro, troviamo il Brunello di Montalcino e il Bolgheri, in Toscana e il Sagrantino di Montefalco, in Umbria. Ma non finisce qui, perché anche il sud ci riserva piacevoli sorprese e ci offre dei vini perfetti sui quali investire, dalle noti sensazionali e dalla capacità di invecchiamento unica.

I gioiellini del Meridione

Il Meridione è famoso per i suoi vini rossi, come l’Aglianico del Vulture, dalle note di frutta secca e canditi. Informati sempre sulle annate considerate imperdibili, ottime da acquistare e perfette da valutare come investimento.

Il vino, se conosciuto e studiato, diventa un vero e proprio business, che può fruttare molto più denaro di quello che credi.