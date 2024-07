Tuta Jeans: come si abbina per risaltare le proprie forme | Stanno bene tutte

L’ultima tendenza che sta spopolando tra le donne è la tuta jeans: impara a valorizzare il tuo corpo con un solo capo d’abbigliamento.

Essere al passo con la moda, per alcune, è davvero indispensabile. Le ultime tendenze ci fanno sentire più libere di sperimentare e di trovare i look perfetti per noi e per il nostro corpo. Spesso, ciò che valorizza più una persona non valorizza l’altra e viceversa, ma ci sono alcuni capi d’abbigliamento che riescono ad adattarsi perfettamente a tutte le forme.

Tra questi, la tuta jeans, che continua a essere un must have, anno come anno. Ma, mai come in questa primavera-estate 2024, questo indumento ha spopolato tra tutte le generazioni, conquistando grandi e piccine.

Ci sono diversi modelli su cui puntare e diversi stili da poter indossare, per mettere in risalto le tue forme e vivere con serenità il tuo corpo. Puoi giocare con la lunghezza, con le maniche, con la vestibilità, ricreando degli outfit davvero originali e mai banali. Ecco qualche pillola di stile da portare sempre con te.

Dagli anni ’90 ai giorni nostri

Levi Strauss è stato l’ideatore della salopette in jeans, che ha fatto il giro del mondo. Si tratta di un indumento tanto amato proprio per via della sua versatilità, perché può essere indossata anche solo con una T-shirt, per le occasioni più casual, allacciata per metà oppure arrotolata, come se si indossasse un paio di pantaloni. Per non parlare delle calzature con cui è possibile abbinarla. Potrai spaziare tra le classiche sneakers e le scarpe più elaborate, come camperos, tronchetti, francesine.

Negli anni, sono state apportate diverse modifiche che hanno permesso, ai vari stilisti, di lanciare modelli rivisitati di salopette in jeans. C’è quella classica, con l’allacciatura frontale, la vita alta, la gamba morbida che cade dritta, ma ci sono anche altre varianti, come quella a gonna, quella con le maniche lunghe o quella con un lavaggio più scuro rispetto al classico denim. Ma, quelle più di tendenza per questo 2024 sono quattro. Vediamo di cosa si tratta.

I modelli da non perdere per l’estate 2024

Affronta l’estate con grinta e con stile, grazie ai modelli più in di tuta jeans. C’è la classica, quella anni ’90, che è pratica e comoda e si adatta a qualunque tipo di fisico. Può essere abbinata con tutto, dalla T-shirt alla camicia, a seconda delle occasioni. Poi, c’è anche quella premaman, per dare anche alle donne incinta la possibilità di essere al passo con i tempi.

Per coloro che amano osare di più e per lo occasioni più speciali, c’è la salopette con la gonna, con la quale indossare un bel paio di collant e delle scarpe che non superino l’altezza delle ginocchia. Non dimentichiamo, poi, la salopette a manica lunga, perfetta sia con le sneakers che con scarpe più eleganti. Oppure, se vuoi optare per qualcosa di ancora più diverso, puoi puntare sulla salopette black, più elegante e da abbinare anche a colori sgargianti.