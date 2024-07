Uomini e Donne: cavaliere storico volta la faccia a Maria | Non lo rivedremo nel parterre

Da settembre, il Trono Over di Uomini e Donne dirà addio a uno dei volti più amati del programma: scopriamo chi abbandonerà la De Filippi.

Uomini e Donne è uno show che ha conquistato milioni di telespettatori e, come ogni anno, si prende una piccola pausa durante i mesi estivi, per poi ripartire alla grande per la prossima stagione autunnale.

I fan sono già in trepidante attesa per il nuovo inizio, perché non vedono l’ora di scoprire come si evolveranno le storie rimaste in sospeso a maggio e quali saranno i nuovi volti che diventeranno i protagonisti del programma.

A capitanare la squadra, sempre e solo Maria De Filippi, regina indiscussa di Canale 5, che ritroveremo in studio insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari, storici opinionisti. Purtroppo, però, c’è un cavaliere storico del parterre del Trono Over che ha deciso di abbandonare il dating show, lasciando senza parole tutti i suoi fan, oltreché la conduttrice stessa. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Un’assenza nella prossima stagione di U&D

Se c’è una cosa che Uomini e Donne ci ha insegnato è che non è mai troppo tardi per innamorarsi. Oltre ai tronisti del Trono Classico, infatti, ci sono anche le dame e i cavalieri che danno un tocco in più al dating show, rendendolo ancora più intrigante e adatto a tutte le età. Vivendo le loro storie d’amore sotto i riflettori, i protagonisti del programma vengono criticati, giudicati, acclamati e amati.

Spesso, i telespettatori si affezionano ai partecipanti e si dispiacciono nel vederli andare via. È quello che è capitato con uno dei cavalieri del Trono Over, che ha abbandonato Uomini e Donne, lasciando di stucco il pubblico e la conduttrice stessa. Stiamo parlando di Alessandro Rausa, il protagonista di 93 anni, che ha fatto divertire i fan del programma, ma che ha scelto di uscire assieme a una donna, Maria Teresa.

Un amore senza età

Alessandro ha saputo dimostrare che non c’è età per credere nell’amore e per innamorarsi di una persona. La sua simpatia e la sua vitalità hanno rubato il cuore di tutti, soprattutto quello della signora Maria Teresa.

Il loro amore ha trionfato, sotto una cascata di petali rossi e tra gli applausi commossi delle persone in studio. Sicuramente, la mancanza di Alessandro, tra i cavalieri del Trono Over, si farà sentire, ma i suoi fan sono felici di saperlo sereno, al di fuori del programma, con la donna che ama al suo fianco.