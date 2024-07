Gemma Galgani innamorata pazza: addio al parterre di settembre | Maria perde la sua pupilla

La dama più chiacchierata del parterre del Trono Over ha trovato l’amore: ecco chi è la nuova anima gemella di Gemma Galgani.

Gemma Galgani è, senza ombra di dubbio, uno dei volti più famosi e amati di Uomini e Donne. Entrata a far parte del dating show nel lontano 2010, sono quattordici anni che la dama ci tiene compagnia con le sue storie d’amore, con i suoi drammi sentimentali e con la sua personalità.

Chi segue il programma da tempo, poi, sa bene quanto siano diventati un must i teatrini che la donna mette in scena con l’opinionista Tina Cipollari. Le due non vanno molto d’accordo e si punzecchiano di continuo, creando delle dinamiche davvero divertenti, per il pubblico in studio e per quello a casa.

Purtroppo, però, pare proprio che dovremo abituarci all’assenza di Gemma tra il parterre femminile del Trono Over. Stando alle voci che circolano sul web, la dama avrebbe trovato l’amore e la prossima stagione del programma, dunque, partirà senza la pupilla di Maria De Filippi. Scopriamo qualcosa di più riguardo la nuova fiamma della Galgani.

Cambio di rotta per Gemma

Chiunque segua la trasmissione conosce la Galgani come Gemma di Uomini e Donne. Oramai, la donna è un vero e proprio pilastro, un punto di riferimento del dating show e, per alcuni, un punto fisso. Purtroppo, però, pare che da settembre non sarà più così fisso. Infatti, la donna potrebbe abbandonare il parterre e dire addio alla conduttrice Maria De Filippi, che l’ha ospitata per quasi quindici anni.

Il motivo di questa decisione si celerebbe dietro una nuova opportunità che le sarebbe stata offerta. Gemma, infatti, potrebbe essere un’aspirante candidata concorrente per la nuova stagione de La Talpa. Dopo tutti questi anni, la dama si ritroverebbe lontana dagli studi Elios, pronta a vivere una nuova avventura. Intanto, però, si gode le vacanze e sui social diventa virale uno scatto che fa impazzire i suoi fan. La Galgani ha uno sguardo rilassato e innamorato. Ecco con chi è stata immortalata.

Dolci vacanze per la dama

Gemma, che cerca di essere attiva sui social e di condividere momenti di quotidianità con i suoi followers, si è lasciata immortalare in un momento dolcissimo, assieme alla piccola Aurora, la nipotina.

La dama, dunque, sta trascorrendo delle vacanze in totale relax e in famiglia. Non sappiamo ancora quale sarà la sua decisione in merito alla prossima stagione di Uomini e Donne, dunque non ci resta che attendere settembre per scoprirlo.