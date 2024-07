Daniela Blasi: chi è e cosa fa nella vita la mamma di Ilary

La mamma di una delle conduttrici più chiacchierate degli ultimi tempi si fa conoscere meglio: tutto quello che devi sapere su Daniela Blasi.

Conosciuta a tutti come Daniela Blasi, in realtà la donna si chiama Daniela Serafini ed è, per l’appunto, la mamma di Ilary Blasi, conduttrice di successo. In alcuni degli scatti pubblicati da Ilary, abbiamo potuto conoscere la figura materna, assistendo all’amore che lega le due donne.

Diverse le dediche della showgirl a sua madre, come quella in occasione della festa della mamma o quella per il suo compleanno. Un amore smisurato, senza tempo e senza fine, quello che lega Daniela e Ilary. A unirle, è anche una sorprendente e innegabile somiglianza, notata dagli scatti che la Blasi ha pubblicato sul suo profilo Instagram e che vedono la signora Serafini da giovane, con in braccio la sua piccola Ilary.

Dopo il racconto a cuore aperto della conduttrice, prodotto e trasmesso da Netflix, riguardo la fine del suo matrimonio con il campione Francesco Totti, abbiamo imparato a conoscere un pochino di più Daniela, che si è mostrata alle telecamere, senza filtri. Unica è il docu-film nel quale la Blasi e tutti coloro che le sono vicini, hanno affrontato la questione della rottura tra lei e l’ex capitano della Roma. Ma, gossip a parte, chi è davvero Daniela Serafini e cosa fa? Scopriamolo insieme.

Tutto su Daniela Serafini

Dopo la fine del suo matrimonio, che ha fatto chiacchierate tutti gli utenti social, per non parlare delle pagine di cronaca rosa, Ilary Blasi si è rifugiata nel calore della sua famiglia, un porto sicuro nel quale approdare, in ogni momento e circostanza. È tra le braccia di mamma Daniela che la conduttrice ritrova la sua pace e affronta un momento buio e turbolento della sua vita.

Daniela Serafini è mamma di tre splendide figlie, Silvia, Melory e Ilary, che ama più della sua stessa vita. La donna nasce nelle Marche, ma si trasferisce poi a Roma, dove ha lavorato come vigilessa nella Polizia locale. Ora, è in pensione e si gode la sua famiglia e la gioia che le regalano i suoi nipoti.

Una nonna social

Nonostante abbia più di sessant’anni, la donna ha un profilo Instagram abbastanza attivo. Non è la tipica utente che pubblica scatti a raffica, ma le piace comunque condividere foto di momenti in famiglia.

Quei piccoli frammenti di vita quotidiana che fanno apprezzare le gioie della vita e che hanno permesso a Ilary Blasi di venire a galla, dopo la valanga di voci e di gossip che l’avevano seppellita, in seguito alla separazione da Totti.