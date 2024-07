Orietta Berti a cuore aperto: la verità sulla sua parrucca lascia senza parole

Una delle icone della musica italiane rivela la verità sulla parrucca che indossa: ecco la confessione sconvolgente di Orietta Berti.

Da quando ha iniziato a cambiare il suo modo di fare musica, mischiandosi con generi che, apparentemente, non gli appartenevano, Orietta Berti è riuscita a conquistare il cuore anche dei più giovani. Dalla collaborazione con Fedez e Achille Lauro, a quella con Fabio Rovazzi, la cantante ha mostrato un altro di lato di sé, quello che era stato tenuto nascosto fino a qualche anno e che la relegava in un settore più démodé.

La Berti ha dimostrato di non essere solo voce, ma di avere anche uno spirito di avventura, una voglia di sperimentare e di mettersi in gioco. Inoltre, Orietta ha anche un ruolo importante in TV, perché ha ricoperto il ruolo di opinionista, al fianco di Sonia Bruganelli, al Grande Fratello Vip e ha sempre avuto un ruolo centrale nei talent che parlano di musica, come The Voice, Io canto, Ti lascio una canzone, Il cantante mascherato.

Insomma, negli anni abbiamo imparato a conoscere Orietta Berti, che ci ha sorpresi e stupiti, ma non tutti sanno che la donna, spesso, indossa una parrucca durante le sue esibizioni. Scopriamo insieme il perché di questa scelta.

Il perché delle parrucche

In genere, le parrucche in TV sono molto utilizzate, ma per diverse ragioni. Infatti, nel caso di Ilary Blasi, la conduttrice si è divertita a cambiare il suo look in diverse puntate del Grande Fratello Vip, sorprendendo i telespettatori di volta in volta. Le parrucche, quindi, non vengono sempre utilizzate per nascondere qualcosa, ma anche per osare.

E poi, c’è Orietta Berti che, spesso, indossa una parrucca, ma quasi nessuno conosce la vera ragione del suo gesto. Dietro questa scelta c’è molto di più di quello che ti aspetti. Scopriamolo insieme.

La verità dietro la scelta della Berti

Di recente, Orietta Berti ha rivelato il vero motivo per il quale indossa parrucche nei diversi spettacoli televisivi e nelle esibizioni canore. Stando alle parole della donna, le parrucche servirebbero a preservare lo stato della propria epidermide. Essendo un personaggio dello spettacolo, infatti, la Berti deve sottoporsi a numerose sessioni di trucco e parrucco, che si rivelano nocive per il cuoio capelluto.

La cantante, dunque, ha deciso di collezionare oltre 90 parrucche, per variare e divertirsi a giocare con diversi look, soprattutto per evitare che i suoi capelli vengano sottoposti a continui stress, dovuti a lavaggi e pieghe con fonti di calore.