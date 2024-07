Can Yaman, svelato il retroscena assurdo: dietro le quinte di Sandokan è accaduto di tutto

Continuano i rumors sul dietro le quinte di Sandokan interpretato da Can Yaman, scopriamo di più.

Divenuto famoso in Italia per le serie turche Bitter Sweet e Day Dreamer, nei panni di Ferit Aslan e di Can Divit, Can Yaman ha rubato il cuore di tutte le italiane. Il suo fisico statuario e il suo fascino dello straniero fanno cadere tutte ai suoi piedi. Ma, Can Yaman è anche un grande professionista sul set, in grado di immedesimarsi in ogni personaggio che interpreta.

Dopo il grandissimo successo di Viola come il mare 2, tornato sul piccolo schermo anche quest’anno, in cui l’uomo ha recitato al fianco di Francesca Chillemi, il turco è pronto ad approdare in Rai, nei panni di Sandokan. La serie è stata girata in diverse parti d’Italia, specie in Calabria, dove sono state ricreate delle scenografie davvero suggestive.

Ma, dietro tutto ciò che vediamo sullo schermo, c’è una realtà ben diversa. Infatti, pare che dietro le quinte di Sandokan sia successo di tutto. Cerchiamo di capirci qualcosa di più.

Fascino e mistero

Can Yaman si è integrato benissimo nel nostro Paese e ha imparato alla perfezione la nostra lingua, tanto da recitare senza il bisogno di alcun doppiatore. Le sue fan sono pronte a rincorrerlo dappertutto, infatti in Calabria si sono radunate folle di ragazze, pronte ad assistere a qualche ripresa di Sandokan, con la speranza di avvicinare l’attore anche solo per una foto. Ma, a proposito di foto, pare che Can abbia disattivato il suo profilo Instagram. Forse, lo avrà fatto per concentrarsi meglio sulle riprese della serie prodotta da Lux Vide ed evitare le distrazioni provenienti dal mondo esterno.

La popolarità, infatti, porta anche a essere al centro di gossip, critiche, presunti flirt e rumors di tutti i tipi, proprio come l’ultimo che riguarda Can Yaman ed Ed Westwick, conosciuto dal pubblico come Chuck Bass di Gossip Girl. Pare che tra i due attori siano nati dei conflitti durante le riprese. Vediamo insieme cosa è accaduto.

Presunti litigi sul set di Sandokan

Due attori molto amati, per diversi ruoli che hanno interpretato nel nostro Paese, Can Yaman ed Ed Westwick si sono ritrovati sullo stesso set, per girare Sandokan, la storia tratta dal romanzo di Emilio Salgari.

Al momento, riguardo al presunto litigio che li avrebbe visti protagonisti si sa ben poco. Questo, infatti, non sarebbe stato né confermato né, tantomeno, smentito. Tuttavia, se tra i due fossero nati dei disguidi, la situazione potrebbe farsi pesante da gestire, perché rovinerebbe l’atmosfera anche per il resto del cast, impegnato nelle riprese di una serie che si prospetta già un successo per la Rai.