Davide Bonolis: il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli cambia ‘casa’ | Cos’è successo

Novità incredibile per il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: Davide ha deciso, cambia casa e lascia tutti senza parole.

Paolo Bonolis, famosissimo conduttore di Canale 5, è stato sposato con Sonia Bruganelli dal 2002 al 2023. L’annuncio della loro separazione ha sconvolto tutti e ha riempito le pagine di gossip di qualunque rivista. Per quanto i due siano stati molto riservati, duranti tutti questi anni di unione, nessuno si aspettava che potessero decidere di mettere un punto alla loro storia.

Tuttavia, pare che la coppia sia rimasta comunque in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei tre figli avuti insieme: Silvia, Davide e Adele. La primogenita, purtroppo, soffre di un grave problema al cuore, ma non si dà per vinta e vive la vita a pieno, sfruttando ogni piccola gioia che questa regala. Adele, l’ultima arrivata in casa Bonolis-Bruganelli, è appassionata di teatro e frequenta una scuola di recitazione.

Davide, invece, ha scelto di concentrare tutte le sue energie nel mondo dello sport, diventando un calciatore. Inoltre, è molto attivo sui social e ama pubblicare gli scatti delle sue vacanze e le foto che lo immortalano assieme a Martina, la sua dolce metà. Di recente, però, Davide è sulla bocca di tutti per una decisione che ha preso e che ha lasciato senza parole. Il giovane avrebbe deciso di cambiare “casa”. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Una nuova opportunità

Classe 2004, ruolo esterno-mezza punta, Davide Bonolis ha il calcio nelle vene. Suo padre è un grande tifoso dell’Inter e, per il giovane, arrivare a giocare a San Siro sarebbe un sogno, una soddisfazione immensa. Per il momento, però, gli tocca muoversi a piccoli passi, perché il mondo dello sport ripaga i sacrifici fatti e il talento, ma non regala nulla a nessuno.

Nel 2022, Davide aveva firmato un contratto con la Triestina, mentre prima aveva avuto esperienza con le giovanili di Roma, Sampdoria e Renate. Per il calciatore, questa è stata una grandissima opportunità, che lo ha fatto crescere e lo ha messo alla prova, ma forse ora è tempo di cambiare aria. Vediamo qual è la prossima destinazione del piccolo Bonolis.

Un giovane talento

Stando alle voci che circolano sul web, Davide Bonolis avrebbe concluso una trattativa con il Siena. L’attaccante, dunque, potrà vivere un’esperienza nuova, tra i grandi e sperimentare nuove tecniche di gioco, spingendosi oltre i propri limiti.

Se il suo carattere è forte e determinato come quello di papà Paolo, sicuramente arriverà lontano.