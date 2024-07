Squid Game: dove e quando vedere la seconda stagione

Torna la seconda stagione di una delle serie che ha fatto più discutere negli ultimi anni: ecco dove guardare Squid Game 2.

Squid Game è stato un fenomeno talmente tanto discusso che non poteva fermarsi alla prima stagione. Infatti, è stato già annunciato un seguito, che i fan della serie non vedono l’ora di godersi.

Questa produzione televisiva è alquanto cruenta, non adatta ai minori di 14 anni, ma ha riscosso comunque molto successo, tra un’indignazione e l’altra. Ma, sono state anche le critiche a creare hype attorno a una serie per nulla sponsorizzata, inizialmente e che è arrivata poi su Netflix, imponendosi come uno dei colossi seriali.

Nonostante sia stato parecchio giudicato, però, Squid Game è pronto a tornare con la seconda stagione. Ecco dove poterla guardare e, soprattutto, quando dovrebbe essere rilasciata.

Dove eravamo rimasti

Quando passa molto tempo tra una stagione e l’altra di una serie, si fa fatica a ritrovare un filo conduttore e a ricordare il finale. Ma, noi ti rinfrescheremo la memoria, così che tu possa arrivare alla visione della seconda stagione super preparato. La serie sudcoreana si sviluppa attorno a un gruppo di persone disperate, che accettano di partecipare a un gioco mortale, per vincere un’enorme somma di denaro. Squid Game è un mix di critica sociale, tensione e dramma, con temi di disperazione economica, moralità e sopravvivenza che hanno risuonato con un pubblico globale.

Il protagonista della storia è Seong Gi-hun, un uomo indebitato fino al collo, che accetta di partecipare, assieme a 455 persone, a un gioco che in palio mette 45,6 miliardi di won. I partecipanti vengono rapiti e portati su un’isola segreta, dove devono superare giochi per bambini, trasformati in giochi mortali. Cercare di sopravvivere, per portare a casa il montepremi, è lo scopo di ogni giocatore. Più si va avanti con il tempo, più la competizione si fa crudele, gli equilibri si rompono e i rapporti si spezzano. La stagione termina con Gi-hun che decide di affrontare i creatori del gioco, per impedire che venga a ripetersi una strage come quella vissuta da lui stesso in prima persona. Dunque, già da questo finale, i fan della serie avevano intuito che ci sarebbe stata una seconda stagione. E ora, è finalmente arrivato il momento di scoprire quando andrà in onda.

Squid Game seconda stagione: dove e quando

Ovviamente, la seconda stagione di Squid Game verrà trasmessa da Netflix, piattaforma a pagamento. Il colosso delle serie TV ha indicato il 2024 come anno di uscita, anche se ancora non siamo a conoscenza del mese e del giorno precisi. Considerando che siamo già in estate, non si può escludere che la data d’uscita verrà fissata per il prossimo autunno/inverno.

Non ci resta, dunque, che attendere, per scoprire che fine farà Gin-hun e chi saranno le prossime vittime di un gioco così crudele e sanguinoso.