Quanto guadagna Paolo Bonolis: non tutti riescono a immaginarsi una cifra del genere

Uno dei conduttori più amati di Canale 5 porta a casa una vera fortuna: ecco a quanto ammonterebbe il patrimonio di Paolo Bonolis.

Figura cardine dell’azienda Mediaset, Paolo Bonolis è uno dei conduttori più pagati e più amati della televisione italiana. Le sue apparizioni in programmi televisivi sono molteplici, così come i successi che ha riscosso durante tutta la sua carriera.

Da Ciao Darwin ad Avanti un altro, passando per Chi ha incastrato Peter Pan e Tira & molla, Bonolis è un vero e proprio portento, in grado di attirare qualunque tipologia di pubblico, dai più piccoli ai più grandi. La sua simpatia è contagiosa e la sua professionalità viene molto apprezzata da casa. Inseparabile, il compagno con cui condivide i suoi successi lavorativi, Luca Laurenti.

Una coppia strampalata, che buca lo schermo e riempie di grasse risate le case degli italiani. Data la carriera stellare del conduttore, sicuramente qualcuno si starà chiedendo quanto guadagna Paolo Bonolis. Noi te lo sveleremo, portando alla luce il suo patrimonio da capogiro.

Non solo TV

Quando parliamo dei guadagni di Bonolis, non dobbiamo dimenticare di fare riferimento anche a quelli ottenuti grazie ai suoi investimenti. Oltre ad occuparsi di conduzione, infatti, l’uomo si è cimentato anche nell’imprenditoria, ricavandone ottimi frutti. Paolo Bonolis gestisce la sua produzione televisiva e ha investito in diverse attività commerciali, nel settore alberghiero e della ristorazione. Inoltre, il presentatore ha investito nel mercato immobiliare, in Italia e all’estero, e ha partecipato a tante operazioni di finanza straordinaria, nel ruolo di advisor della società INVIMA Spa di private equity.

Chiaramente, questi non sono altro che degli extra che vanno a sommarsi allo stipendio stellare che percepisce grazie alla sua carriera di conduttore. L’accordo firmato con Mediaset, infatti, gli frutterebbe delle cifre inimmaginabili, che farebbero gola a chiunque. Vediamo di quanto si tratta.

Il patrimonio di Bonolis

Possiamo dire che, grazie a un’eredità cospicua, Bonolis partiva già alla grande. Infatti, l’uomo avrebbe ereditato da suo padre, Scipione Bonolis, un patrimonio che si aggira attorno ai 10 milioni di euro.

Per quanto riguarda il suo stipendio da conduttore, invece, la cifra ammonterebbe a circa 9 milioni di euro a stagione. Un patrimonio niente male, per il conduttore che regna in casa Mediaset e che, di anno in anno, registra record di ascolti. Ma, Bonolis ha anche un cuore grande e lo ha dimostrato con delle donazioni, destinate alle persone più bisognose, come quella di 1 milione di euro per aiutare le famiglie più disagiate, durante l’emergenza Covid-19.