Che fine ha fatto Valentin? Dal palco di Amici ecco cosa fa oggi

Non immaginerai mai che fine ha fatto Valentin, il ballerino di latinoamericano tanto chiacchierato nella scuola di Amici: ecco com’è oggi.

Uno dei protagonisti indiscussi della diciannovesima edizione di Amici e non solo per il suo talento, è stato Valentin Alexandru Dumitru. Il ballerino di danza latino americana ha fatto parlare parecchio di sé, all’interno del programma, specie per alcuni squilibri che ha portato sul piccolo schermo.

Che il ragazzo avesse talento è indiscutibile, ma lo ricordiamo anche per un carattere forte, alle volte troppo scontroso, che ha fatto perdere la pazienza persino alla padrona di casa, Maria De Filippi. Non siamo per nulla abituati a vedere la conduttrice dare in escandescenza. Ogni anno, la donna deve fare i conti con dei giovani che sognano di vivere della loro passione, sfruttando Amici come trampolino di lancio.

Alcuni protagonisti del talent sono più fumantini e ribelli di altri, ma Valentin è stato protagonista di una scena davvero surreale, che i fan del programma non avrebbero mai immaginato e che, fino ad allora, non avevano mai visto. Ricordiamo cosa è accaduto durante il percorso del ballerino, nella scuola e scopriamo cosa fa oggi.

Valentin nella scuola di Amici

L’arroganza e la convinzione di Valentin lo hanno portato a essere giudicato da parecchi persone, sia dentro che fuori dalla scuola. Il ballerino si è sempre mostrato pronto a criticare compagni e professionisti del mestiere, utilizzando parole forti e offensive. Ma, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sua reazione durante la sfida contro Jacopo Maria, cantante di quell’edizione. Valentin dava per scontato che avrebbe vinto, ma la conduttrice decise di intervenire, arrestando così la sua corsa alla vittoria finale.

Valentin è noto ai gossip anche per avuto un flirt con Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro e professionista di danza latino americana, all’interno della scuola di Amici. La loro storia, però, è durata solo qualche mese, finché la Tocca non ha deciso di ricucire i rapporti con il marito. Oggi, a distanza di tempo, Valentin lo ritroviamo così.

La carriera di Valentin, dopo il talent di Canale5

Che Valentin, oggi, sia più in forma rispetto a qualche anno fa, è indubbio e possiamo notarlo grazie agli scatti che lui stesso pubblica sui suoi social. Fisico statuario ed espressione sempre al massimo della convinzione. Probabilmente, il ragazzo non ha perso l’autostima che lo ha sempre caratterizzato, anzi l’ha rafforzata ancora di più.

Dopo l’esperienza nella scuola di Amici, il ballerino è diventato un coreografo della Ballroom & Latin Dance Company, incluso nella top 50 della World Ranking List. Per quanto riguarda l’amore, pare non sia legato a nessuna, sentimentalmente parlando.