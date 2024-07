Maria De Filippi, che sorpresa improvvisa: ecco chi ha accanto la bella conduttrice

La conduttrice più amata di Canale 5 stupisce tutti con una splendida novità: scopriamo insieme la sorpresa fatta da Maria De Filippi.

Maria De Filippi è, senza ombra di dubbio, una delle conduttrici più amate e apprezzate nel panorama televisivo italiano. I suoi programmi sono una garanzia per Canale 5 e il suo pubblico fidelizzato la segue sempre, di anno in anno.

La capacità che ha Maria di entrare nelle case degli italiani, trattando qualunque argomento, non è da tutti. La sua professionalità l’ha resa la punta di diamante in casa Mediaset. Ogni estate, la donna si prende una pausa dal piccolo schermo ma, in realtà, non smette mai di lavorare, perché è lei a guidare la macchina di Temptation Island ed è lei ad occuparsi, insieme ai suoi collaboratori, di selezionare le storie e i personaggi che saranno presenti nelle sue trasmissioni, da settembre in poi.

Come ogni autunno, infatti, la conduttrice è pronta per ripartire con i suoi programmi di punta, quali Uomini e Donne, Amici, Tu si que vales, C’è posta per te. Quest’anno, però, Maria De Filippi sembra si sia preparata a sganciare una bellissima sorpresa, che riguarda proprio qualcuno che le è accanto. Ecco di cosa si tratta.

Un attimo di relax per la conduttrice

Dopo un anno ricco di lavoro, Maria De Filippi si è concessa qualche giorno di svago al mare, con i suoi cani e suo figlio Gabriele. Sul web, infatti, si sono diffusi gli scatti della donna in costume, immortalata mentre si rilassa e si gode un po’ di tranquillità. Anche in questa occasione, la conduttrice ha dimostrato di essere in piena forma. Sappiamo, infatti, che Maria tiene molto al suo aspetto fisico e i risultati si vedono. La cura dell’alimentazione e la costanza in palestra hanno portato la sessantaduenne ad avere un fisico invidiabile.

Ma, nonostante questa piccola parentesi vacanziera, sappiamo quanto sia stacanovista la De Filippi. Infatti, di recente, è stata già registrata la prima puntata di Tu si que vales, lo show che tiene compagnia ai telespettatori il sabato sera, a partire da settembre. Un programma dinamico e divertente, che piace a un target davvero variegato. Per i fan più accaniti di questa strampalata trasmissione, ci sarà una piacevolissima sorpresa. Ecco chi ritroveremo accanto alla padrona di casa, nella prossima edizione dello show.

Il cast di Tu si que vales

Lo scorso anno, il programma ha dovuto fare i conti con alcune sostituzioni. Alla conduzione, infatti, non abbiamo ritrovato Belen Rodriguez, così come alla poltrona dei giudici abbiamo dovuto rinunciare a Teo Mammucari. Tuttavia, quest’ultimo ha avuto una degna sostituta, ovvero Luciana Littizzetto. Per quanto riguarda la conduzione, invece, anche quest’anno ritroveremo Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e la pupilla della De Filippi, ovvero Giulia Stabile.

Presenze fisse e immancabili, quella di Gerry Scotti, di Rudy Zerbi e di Sabrina Ferilli, che continueranno a tenerci compagnia, regalandoci grosse risate.