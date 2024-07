Anticipazioni Un Posto Al Sole: Guido compie un gesto orrendo | Matrimonio al capolinea

Anticipazioni scottanti per i fan di Un posto al sole: ecco cosa deciderà di fare Guido e quale risvolto avrà il suo matrimonio con Mariella.

Un posto al sole è una delle soap opera più longeve e amate dal pubblico italiano. È il 1996 quando viene trasmessa, per la prima volta, su Rai 3 e, da quel momento in poi, la fiction riscuoterà tantissimo successo, tanto da arrivare fino ai giorni nostri.

La serie è ambientata a Napoli e si incentra sulle vicende dei condomini che vivono a Palazzo Palladini. Tra queste mura, prendono vita drammi, intrecci amorosi, problemi familiari e sentimentali. Una soap opera dinamica, con tantissimi personaggi che lasciano un segno ai telespettatori che, ogni sera, prendono posto davanti la TV per godersi un po’ di spensieratezza e di leggerezza.

Uno dei personaggi più amati di Un posto al sole è Guido Del Bue, interpretato da Germano Bellavia. L’uomo, che nella fiction riveste i panni di vigile urbano, ha avuto una vita sentimentale alquanto movimentata e, ora, pare proprio che debba fare i conti anche con la sua attuale moglie Mariella, madre di Lorenzo. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate.

Una settimana movimentata per Guido e Mariella

La vita sentimentale di Guido è stata piuttosto movimentata. Prima, ha una relazione con Roberta, poi sposa Assunta Salvetti, con la quale, nonostante i problemi iniziali, ha avuto un figlio, Vittorio Del Bue. Tradito da Assunta e in seguito a diversi alti e bassi, Guido intraprende la via della separazione. Da questo momento in poi, avrà diverse storie, prima con Cinzia, poi con Loredana. Solo alla fine, incontra Mariella, interpretata da Antonella Prisco e se ne innamora. Anche lei vigile urbana, la donna ruba il cuore di Guido e i due convolano a nozze. Dal loro amore nasce Lorenzo.

La loro relazione è stata molto apprezzata dai fan della serie, soprattutto per la sua autenticità. Peccato, però, che le cose stiano per cambiare, perché nel corso della prossima settimana, i due protagonisti di Un posto al sole dovranno fare i conti con la realtà e accettare che il loro rapporto stia cambiando. Andremo verso la fine del matrimonio tra Guido e Mariella?

Un posto al sole: le anticipazioni che non ti aspettavi di leggere

Con la testa da un’altra parte, Guido si mostrerà indifferente nei confronti della moglie Mariella, nelle prossime puntate. Pare che lo stato emotivo della donna non interessi minimamente al compagno, che sarà preso da Claudia, la sua fiamma.

Così, Guido e Mariella entrano in uno stato di crisi profonda, che li spingerà a guardare in faccia la realtà e a riconoscere come stanno realmente le cose. Per i fan della coppia sarà un duro colpo, ma il confronto tra moglie e marito sarà davvero inevitabile, vista la sofferenza di Mariella.