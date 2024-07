Il Paperon De Paperoni in Italia è Flavio Briatore: questo è il suo patrimonio da capogiro

L’imprenditore piemontese è proprietario di una fortuna: scopriamo insieme a quanto ammonta il patrimonio di Flavio Briatore.

Guardandosi indietro, forse, Briatore non avrebbe mai immaginato di poter fare così tanta strada. Nato in un paesino di poche anime, Flavio proviene da una famiglia modesta, figlio di due insegnanti, che conducevano una vita umile e riservata.

L’uomo, diplomatosi privatamente come geometra, inizia a lavorare come maestro di sci, ma dentro aveva un fuoco che ardeva. Briatore aveva già l’indole per l’imprenditoria ed è trasferendosi a Milano che inizia a mettere in pratica qualche sua idea. Prima la collaborazione con il finanziere Attilio Dutto e poi la conoscenza con Luciano Benetton, che gli dà la possibilità di occuparsi di alcuni suoi negozi.

Ma, forse, è con la Formula 1 che arriva la vera e propria svolta. Diventa direttore esecutivo della scuderia Benetton e festeggia un successo dietro l’altro. I progetti di Briatore, però, non si arrestano qui e, con gli anni, ha messo in piedi un impero che gli permette di custodire un patrimonio a dir poco stellare. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita del Paperon De Paperoni italiano.

Il fiuto per gli affari di Flavio

Nessuno può negare che Flavio abbia dedicato parte della sua vita anche agli amori e alle donne, diventando il protagonista della cronaca rosa per via dei suoi flirt con Naomi Campbell, Heidi Klum e per il suo matrimonio con Elisabetta Gregoraci, dalla quale ha avuto un figlio, Nathan Falco. I due, dopo anni di relazione, hanno deciso di separarsi, mantenendo comunque dei buoni rapporti.

Tra una donna e l’altra, però, Briatore ha avuto anche il tempo di dedicarsi agli affari, pensando in grande. È il 1998 quando crea il marchio Billionaire, dando vita a diverse discoteche, in varie parti del mondo. Da questo marchio, crea anche una linea di abbigliamento e di accessori di alta moda maschile, il Billionaire Italia Couture e un famoso resort di lusso a Malindi, in Kenya. Ovviamente, tutti questi progetti e questi investimenti sono riusciti a far lievitare le economie dell’imprenditore, che, ad oggi, possederebbe una cifra da capogiro.

Il patrimonio di Flavio Briatore

Investimenti, trattative, idee e tentativi, ha portato a far avere a Flavio Briatore un patrimonio invidiabile. I numeri che riguardano le stime dei guadagni dell’uomo sono davvero esorbitanti. Billionaire e Twiga sono le sue maggiori fonti di guadagno. Persino la rivista americana Forbes si era occupata di lui, in passato e, nel 2014, gli aveva accreditato un patrimonio personale stimato in 200 milioni di dollari.

Una cifra stratosferica, che farebbe gola a chiunque, ma che Briatore ha saputo costruire nel tempo, impiegando tempo e ingegno.